Els vehicles nacionals no disposen dels documents necessaris per passar el registre

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) no veu clara la nova normativa mediambiental que va impulsar l’ajuntament de Barcelona per limitar les emissions dels cotxes més contaminants, i és que tots els vehicles estrangers hauran d’inscriure’s en el registre nacional, pagant cinc euros, i annexant la fitxa tècnica del vehicle, document que no s’utilitza al Principat. “Ens demanen una fitxa tècnica per valorar si el vehicle compleix els estàndards europeus i de la DGT, però nosaltres no fem servir aquest tipus de document i hem d’estudiar encara quin podria ser l’equivalent”, va explicar Enric Pujal, president de l’ACA, que va aprofitar per