La policia deté un conductor begut per causar un accident

Els fets van passar aquesta matinada a l'avinguda Tarragona i el conductor d'un dels vehicles va resultar ferit

Actualitzada 01/11/2019 a les 12:24

Redacció Andorra la Vella

La policia ha detingut aquesta matinada un conductor andorrà que va xocar contra un turisme amb matrícula espanyola i va donar positiu en el control d'alcoholèmia. Els fets van passar a l'avinguda Tarragona, al voltant de les 5.30 del matí, quan el cotxe andorrà va col·lisionar contra l'espanyol i va deixar ferit el conductor d'aquest, un turista de 25 anys. El conductor del vehicle andorrà va donar una taxa d'1,11 grams d'alcohol per litre en sang i va ser detingut.

Ahir a la tarda també es va produir dos accidents més. El primer es va dur a terme al voltant de les 18.30 hores quan una resident de 27 anys va resultar ferida en ser atropellada per un turisme del Principat al carrer de les escoles de Sant Julià de Lòria. Una hora més tard, un motociclista de 28 anys va acabar a l'hospital per un xoc amb una furgoneta al carrer Prat de la Creu.