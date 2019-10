Corts va dictar l’expulsió administrativa i ara ha de donar comptes d’un furt a la Guingueta d’Ix

Martí Cots, conegut com El Rambo de la Cerdanya, ja no es troba a Andorra. El seu advocat, David Monclús, va confirmar ahir que la policia andorrana el va acompanyar fins a la frontera francesa, on l’esperaven agents de la gendarmeria que el van detenir per un furt a la Guingueta d’Ix.

Cots va ser alliberat divendres passat pel Tribunal de Corts. El Rambo suposava un problema, ja que el seu trastorn mental aconsellava l’internament en un centre adequat que Andorra no té, ja que pateix esquizofrènia paranoide amb trets antisocials. Així ho va destacar el psiquiatre de la presó durant