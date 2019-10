Actualitzada 31/10/2019 a les 06:40

El Govern ha incrementat en 778.545 euros la dotació pressupostària a Exteriors per potenciar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana. L’executiu considera que es tracta d’una entitat de gran importància en l’estructura d’aquesta cita per al 2020.