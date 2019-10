L’ajuntament va impulsar una iniciativa per limitar l’entrada de vehicles contaminants i els estrangers hauran de passar un registre d’emissions

Tots els vehicles que no tinguin matrícula espanyola hauran de registrar-se i pagar, com a mínim, cinc euros per poder circular per Barcelona. Aquesta és una de les mesures que va aplicar dimarts l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) i que entrarà en vigor a partir del gener.

Amb l’objectiu de reduir les emissions al centre de la ciutat, el Consell Metropolità va tirar endavant un registre d’automòbils que classificarà entre cotxes contaminants i no contaminants. De la mateixa manera que els vehicles espanyols s’acrediten amb l’identificatiu mediambiental, els automòbils estrangers s’hauran d’identificar en aquest registre nacional que els catalogarà, seguint els