El pres que es va escapar de la Comella va bloquejar la porta del pati amb uns jerseis per dificultar l’accés dels carcellers

José Luis Tribaldo no havia d’estar al mòdul d’ingrés que ocupava dimarts a la tarda quan va fugir del centre penitenciari. El reclús restava empresonat en espera de judici i havia d’ocupar una cel·la de preventius o un espai d’aïllament per haver provocat aldarulls reiteradament des que va entrar a la Comella al juny, l’últim divendres passat. No era, però, la primera vegada que el pres estava en aquesta zona i això li havia permès estudiar les peculiaritats del pati i planejar la fuga, segons les fonts consultades, que estimen que inclús hauria generat un nou incident perquè el tornessin