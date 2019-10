El TC nega de manera definitiva als Cierco l'accés a les dades del 'cas BPA'

El Constitucional considera que no tenir-les no vulnera els seus drets fonamentals

Els germans Higini i Ramon Cierco, màxims accionistes de BPA abans de la intervenció el 2015, no tindran accés als informes que van permetre aprovar la valoració econòmica de l’entitat, a un annex de la resolució de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) del 21 d’abril del 2016 referent al traspàs d’actius, drets i immobles, així com a l’informe realitzat per Pricewaterhouse­Coopers (PwC) a petició de l’AREB pel qual es van analitzar i revisar un per un tots els clients de BPA. Així ho ha dictat el Tribunal Constitucional (TC) en un aute que no admet a tràmit un recurs