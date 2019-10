Assandca veu insuficients les millores en transport per als malalts de càncer

L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) va valorar positivament el pas endavant que va fer la CASS després d’anunciar que els pacients que reben radioteràpia podran desplaçar-se als hospitals de Barcelona i Tolosa amb taxi individual i no amb l’autobús que es feia servir fins ara. “Qualsevol canvi és ben rebut, canviar del bus al taxi és una molt bona notícia”, va explicar Josep Saravia, president de l’associació, que, per altra banda, va veure insuficient la mesura i espera que se segueixi treballant en el benestar dels malalts de càncer: “És un pas endavant important, però no és la solució.