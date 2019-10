Visa dinamita la candidatura que Vila tenia llesta per presentar

Actualitzada 30/10/2019 a les 08:46

UN HOME LLIGAT A LA POLÍTICA

Joan Visa és actualment conseller major i de Serveis Públics. Provenia de la històrica Unió Laurediana però va fer pinya amb Josep Miquel Vila i van aconseguir la victòria contra pronòstic fa quatre anys. Visa va passar a ser designat com a conseller a ple temps, una decisió que va motivar cert malestar entre la resta de companys de la corporació, però amb l’excusa d’elaborar el cadastre el cònsol va justificar la decisió.

Dilluns al matí el cònsol de Sant Julià de Lòria tenia preparada la seva candidatura per intentar la reelecció, malgrat l’escepticisme de molts, que dubtaven que veritablement estava disposat a anar a unes eleccions amb escasses possibilitats.Però, efectivament, Josep Miquel Vila havia aconseguit reunir els noms necessaris per validar la candidatura, que hauria suposat la quarta a la parròquia laurediana. Però un incident inesperat, per dir-ho d’alguna manera, va deixar Vila sense llista i fora del comú a partir del desembre, sense opcions almenys per intentar la reelecció.Segons expliquen algunes fonts dilluns estava tot preparat, però en la darrera de les reunions, en una de les dependències del comú, l’actual conseller de Serveis Públics, Joan Visa, es va molestar perquè el seu nom estava al setè lloc de la candidatura i ell havia exigit ser el segon, malgrat que en cas de victòria electoral el setè és també una posició elegible. Dins d’aquesta acalorada discussió, Visa va ratllar el seu nom i, per tant, va invalidar-la. Segons fonts properes, el cònsol va aconseguir confeccionar una nova llista però Visa va mantenir la seva insistència a renunciar a la contesa electoral, en aquest cas al·legant que havia acordat amb Maria Àngels Marfany –que arrossega una quantitat de vots important– que es quedaria al marge d’Unió Laurediana, però aquesta està en el tercer lloc de la candidatura d’UL-terceravia. Finalment, el cònsol es va donar per vençut davant els arguments d’altres companys de candidatura i va acabar per admetre que no tenia sentit el desgast d’una campanya amb mínimes possibilitats d’èxit.