Sancionats 71 conductors amb la ITV caducada

El cos de policia ha detectat 148 infraccions en els 571 controls que ha fet entre el 7 i el 27 d'octubre

Actualitzada 30/10/2019 a les 17:37

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia ha sancionat 71 conductors per circular sense el distintiu de la ITV en vigència per no haver-se presentat a les proves o no haver-les superat. Els agents han detectat aquestes infraccions durant la campanya de seguretat que s'ha realitzat del 7 al 27 d'octubre, on s'han efectuat 571 controls i s'han imposat 148 multes. Circular sense portar degudament cordat el cinturó de seguretat i l'ús del telèfon mòbil durant la conducció també s'ha sancionat un total de 64 i 13 vegades, respectivament.

Els controls també han servit per detectar altres infraccions alienes a la campanya com no presentar el rebut de l'assegurança tot i tenir-lo, no respectar ni els senyals prohibitius ni la senyalització horitzontal, conduir un vehicle andorrà amb un permís estranger sent resident o circular sota els efectes de l'alcohol amb una taxa d'entre 0,5 a 0,8 grams per litre, entre d'altres.