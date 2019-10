S’executa una sentència de Corts que el condemna per apropiació indeguda

El Col·legi d’Advocats va anunciar l’expulsió del lletrat Josep Antoni Parramon. Ho va acordar el 25 d’octubre passat la junta de govern, executant així la sentència dictada pel Tribunal de Corts en la qual es condemnava l’advocat per apropiació indeguda de 93.500 euros d’un client. La pena imposada pel tribunal va ser de cinc anys d’inhabilitació professional, així com 18 mesos de presó condicional subjecta al pagament de 43.000 euros que durant el moment del judici encara devia al demandant. L’advocat va ser condemnat en ferm després que no assistís al judici per defensar el recurs que va presentar al