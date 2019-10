Els hotelers, preocupats “per si hi ha talls de carretera” pel pont de Tots Sants

Actualitzada 30/10/2019 a les 07:03

Les associacions d’hotelers del país es mostren preocupats davant la incertesa de nous talls a l’N-145 de cara al pont de Tots Sants, i és que aquest cap de setmana es preveu que sigui un dels més bons de l’any. “Ja ens va fer mal el tall que van dur a terme el 18 d’octubre, si hi ha talls de carretera a l’única via d’accés que hi ha al país seria un problema”, va explicar Carles Ramos, president de la Unió Hotelera. Tot i això, són optimistes i esperen que el pont evolucioni sense complicacions. “Creiem en aquest pont i l’objectiu és fregar el ple, sobretot a les parròquies centrals”, va concloure Ramos. Per altra banda, Tots Sants suposa el tret de sortida a una temporada de tardor i hivern que s’espera que vagi a l’alça. “Ja comencen a venir els turistes de temporada de fred, els que paguen el preu de temporada alta. Són els que realment interessen”, va explicar Cristina Canut, presidenta de l’associació Autèntics Hotels.