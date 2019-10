La policia entrega el 'Rambo de la Cerdanya' a les autoritats franceses

Els agents el va lliurar als gendarmes perquè compleixi la condemna per un delicte menor que va cometre a territori gal

Actualitzada 30/10/2019 a les 14:07

Martí Cots, el Rambo de la Cerdanya, va sortir de la presó de la Comella per ser lliurat a les autoritats franceses on se li reclamava per la comissió d'un delicte menor. Cots va ser jutjat dijous de la setmana passada i durant la vista es va demanar que la pena de presó que se li pogués imposar fou substituïda per l'expulsió del Principat i el Tribunal de Corts ha accedit a la petició del lletrat, David Monclus, segons ha explicat al Diari.

La policia va traslladar Martí Cots fins a la frontera del Pas de la Casa on va ser entregat als gendarmes en compliment d'una euroordre europea que comporta que una vegada hagi complert la pena que se li pugui imposar a França serà lliurat a les autoritats espanyoles que el reclamen pel robatori a l'hotel Alp de la Masella.