UL, gran favorita, i Vila es queda a fora

El cònsol major veu a darrera hora com un membre de la seva candidatura renuncia

Actualitzada 29/10/2019 a les 06:40

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Tres candidatures amb el favoritisme d’Unió Laurediana (UL) i la marxa enrere en el darrer moment de l’actual cònsol major i cap visible de Laurèdia en Comú, Josep Miquel Vila, que finalment no ha aconseguit tancar una llista malgrat que els que n’havien de ser els presentadors van estar bona part del matí al comú. La candidatura de Vila no va caure fins al darrer minut i ho va fer a causa de la baixa, també a darrera hora, d’un membre que no estava d’acord amb la presència d’un dels altres components. La inclusió de Maria Àngels Marfany com a número 3 a la llista d’UL, nom que volia el cònsol, va obrir un ball de noms i l’entrada del candidat que ha acabat torpedinant la llista. L’explicació oficial: “Ens ha semblat que amb tres opcions era suficient per a Sant Julià”, va dir Vila a la sessió del consell del comú per validar les llistes.

Sense l’actual cònsol encapçalant una llista i amb dues candidatures més en joc, molt malament se li ha de donar a Unió Laurediana per no recuperar el comú. Es presenten amb un candidat fort, el fins ahir conseller general de terceravia UL Josep Majoral, que va voler desmarcar-se del paper de favoritisme que li dona la història. “Estem molt lluny de sortir com a favorits i tenim molt de respecte per les altres dues candidatures”, va indicar Majoral, que va qualificar la seva llista de “jove i dinàmica, amb moltes ganes de treballar per la parròquia i amb experiència política”.

Quant a la renúncia de Vila, el cap de llista d’UL es va mostrar sorprès, perquè “tots els comentaris deien que la tenia tancada, però que siguin 2, 3 o 4 llistes no canvia res, farem la nostra campanya, neta i defensant el nostre ideal”. L’objectiu, va dir, “és guanyar i donar pas al projecte de terceravia”.

Està per veure quin suport pot tenir en una parròquia en què tenen tant de pes els cognoms la candidatura de Desperta Laurèdia, que ha aconseguit tancar llista a darrera hora amb Cerni Cairat al capdavant i amb el demòcrata Gilbert Saboya ocupant el simbòlic darrer lloc com a segon suplent. “És una candidatura jove, majoritàriament independent, amb empenta i futur”, va definir Cairat una llista “de gent del poble, de treball de base que sortim a buscar el millor resultat possible, però sempre amb l’ambició de guanyar”.

El PS, sota la marca blanca Units pel Canvi, és el tercer en discòrdia en una parròquia de sortida poc favorable per als seus interessos. “El PS fa molts anys que pica pedra a la parròquia, a les generals vam fer un bon resultat i s’ha de veure fins on arribarem. Els electors ho diran”, va dir el cap de llista, Joan Travesset, un històric socialdemòcrata. No va voler entra a comentar la baixa de Vila. També hi va passar de puntetes Cairat. “Teníem clar que ens presentaríem, independentment de Vila.”

#2 El PS, quatre anys de vancances.

(29/10/19 07:57)



#1 Lauredià amb dubtes sobre UL

(29/10/19 07:25)