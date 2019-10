Tres llistes per fer caure Demòcrates

El PS i Agrupament Encampadà es veuen guanyadors i terceravia està a l’expectativa

La parròquia encampadana es presenta com una de les més complexes del país, ja que després de tota la polèmica que hi ha hagut amb el Prat Gran els demòcrates s’han hagut d’agafar de la mà de Liberals i reeditar el pacte de govern per mantenir el màxim de vots possibles davant un panorama “molt fragmentat”. I és que, de la mateixa manera que passa a Ordino i Escaldes, a Encamp també hi ha quatre llistes diferents que lluitaran per fer-se amb el poder del comú. Molt ha canviat la situació respecte a les últimes eleccions, on UP + DA