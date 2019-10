Marsol aplana el camí a la reelecció

Aconsegueix reeditar el pacte de govern i sumar SDP per vèncer els socialdemòcrates

Actualitzada 29/10/2019 a les 06:42

Eduard Piera Andorra la Vella

Conxita Marsol aspira a repetir com a cònsol major d’Andorra la Vella. La cap de llista d’En Comú per Andorra la Vella va aconseguir agrupar al seu entorn diferents sensibilitats i repetir així el pacte que el seu partit té al Govern. Marsol, a més a més, va incloure SPD, de Jaume Bartumeu, en un pacte que sembla contra natura. Cal recordar que el líder d’SPD, i abans del PS, no seria precisament l’aliat natural de DA. “Busquem introduir com més sensibilitats al comú millor”, va dir l’actual cònsol major.

Marsol també va afirmar que el projecte que lidera és de caire continuista i que les tres formacions que l’integren estan plenament d’acord en el projecte de par­ròquia. Amb aquesta fórmula, des de DA es vol evitar qualsevol ensurt, com va passar a les generals, en què el PS va guanyar els dos consellers parroquials.

Per la seva part, els socialdemòcrates presenten una llista que bar­reja continuisme i renovació. Precisament, el candidat a cònsol menor, Sergi González, va dir que estan “molt contents de les persones que han integrat el projecte. Hem aconseguit anar més enllà del PS i incorporar independents”.

Sobre les aliances, Sergi González va voler posar en valor el fet que el PS es presentés en solitari. “A les comunals es vota per les persones o esperem que es valori la coherència del nostre grup.” Tot i no entrar en profunditat a desgranar el programa de govern que presentaran, el número dos de Dolors Carmona va voler destacar que el seu serà “un programa de present i de futur, per resoldre els problemes del dia a dia de la par­ròquia”. González va voler fer èmfasi en les mesures socials que, segons ell, la present legislatura havien mancat.

Finalment, terceravia, tal com va fer les generals passades, presenta Emi Matarrodona per liderar la parròquia. Segons la candidata, “no pot suposar cap sorpresa que encapçali aquesta llista”, en clara referència al seu lideratge de les generals.

Matarrodona va afegir que la seva llista són “persones molt unides i professionals de molts àmbits diferents”, a la vegada que va admetre que els eixos programàtics que presentaran aniran en la línia que terceravia va presentar a les eleccions generals. Aquestes eleccions comunals seran les primeres que es presenta terceravia, un partit que encara no existia fa quatre anys.