La CASS cobrirà tota l'hospitalització en cas d'ictus

Les despeses que els pacients tinguin fora de l'àmbit hospitalari estaran cobertes amb un 90%

Actualitzada 29/10/2019 a les 17:07

Redacció Andorra la Vella

La CASS cobrirà el cent per cent de l'hospitalització en cas d'ictus i el 90 per cent en l'àmbit extra hospitalari, tal com va sol·licitar el Consell d'Administració al ministeri de Salut a través de la proposta de modificació de les prestacions de reemborsament de les tarifes de responsabilitat.

El consell d'administració de la CASS també ha aprovat modificar les tarifes existents per a despeses de desplaçament i allotjament dels pacients i acompanyants i ha actualitzat els preus dels tràmits administratius realitzades per la CASS.