Gili vol assaltar el feu de Toni Martí

Les eleccions a Escaldes-Engordany es presenten més obertes que mai. Després de molts anys de governs continuistes, els dar­rers vuit sota les sigles de DA, la contesa del 15 de desembre obre un ventall d’opcions. I en aquesta posició se situa Rosa Gili, la cap de llista del PS, que a les eleccions generals va imposar-se per 41 vots a la llista de DA. No obstant això, cal recordar que en aquella ocasió el PS feia coalició amb els liberals, fet que ara no té lloc.

Malgrat el canvi de paradigma, Gili no es va mostrar pas preocupada per aquest fet. “S’apreciarà la nostra coherència de no fer pactes estranys”, va dir la ja ex-consellera general, tot recordant que ja havien explicat el perquè del pacte amb els liberals de fa uns mesos. A més a més, Gili va afirmar que “ens sembla molt bé que hi hagi vàries candidatures”, i va negar que la coalició de Liberals i SDP els pogués perjudicar.

Sobre què va fer-la canviar d’opinió, després de dir que “en principi” no deixaria el Consell General, Rosa Gili va afirmar que “la gent m’ha empès” i que hi havia opcions de guanyar a Escaldes. La cap de llista va manifestar, sobre la llista, que té “experiència i joventut”, i que era un bon equip. Finalment, Gili es va felicitar de poder comptar amb una persona com Joaquim Dolsa per optar a cònsol menor, de qui va dir que “transmet bona energia i aporta experiència comunal”. Juntament amb el tàndem Gili-Dolsa, repeteixen la cap de fa quatre anys, Cecília Vendrell (3), Toni Ortega (9), Meritxell Ros (11) i Naeco Yamamoto (12).

A l’altre costat de la balança se situaria la candidatura de DA, que després de diverses pugnes internes ha vist com s’imposava la voluntat de Toni Martí de presentar una llista en solitari. Miquel Aleix va ser l’escollit per la formació taronja per liderar un projecte que el mateix candidat va qualificar de “continuista”. Aleix va afirmar que “hem de defensar la gestió feta” i que porten una llista “continuista amb dilatada experiència i amb gent jove molt preparada”.

El cap de llista va remarcar i reiterar la bona feina feta per la fins ara cònsol major, Trini Marín, que va tenir un triomf incontestable fa 4 anys amb el 54,97% dels vots. Finalment, Aleix va dir que volien continuar treballant “per una par­ròquia que és mirall d’altres”.

Per la seva part, els liberals, després de veure la impossibilitat de repetir el pacte de Govern, van impulsar una candidatura pròpia. Tot i això, les converses amb SDP de Jaume Bartumeu van acabar fructificant i finalment es van plasmar en una coalició. El cap d’aquesta llista serà Higini Martínez-Illescas, que fa quatre anys anava de número dos a la llista dels liberals, fent tàndem amb Marc Magallón. Com Illescas, repeteixen a la llista Brigithe García, en el lloc 5, i Carles Acosta, que de primer suplent passa a ser el 6.

Sobre la coalició, Martínez-Illescas va voler destacar que “ha estat molt fluït i ràpid posar-nos d’acord amb SDP, perquè tots dos defensem idees socials i progressistes”. Així, va comentar que els números tres i quatre seran d’SDP i els ocuparan Élisabeth Zopeti i Marc González, mentre que el candidat a cònsol menor serà el liberal Jordi Moreno. Sobre la no reedició del pacte de Govern, malgrat admetre que hauria estat positiu per a tots, Martínez-Illescas no es va mostrar preocupat per no sumar forces amb els socis de Govern i va dir que “és DA qui té una divisió interna”.

Pel que fa a propostes, el cap de llista liberal va parlar de la importància de corregir errors. Va fer una clara referència a la zona del Clot d’Emprivat, que va qualificar “d’aberració urbanística”, però va manifestar que “es pot corregir”. També va parlar del rellançament turístic de la vall de Madriu com a molt necessari.

El quart partit a la contesa electoral a Escaldes serà terceravia. Els de Josep Pintat concorreran per primera vegada a les comunals i ho faran amb una llista liderada per Jordi Rubia. El cap de cartell va comentar que diumenge a la tarda ja tenien tota la llista tancada i que la formen “gent jove amb ganes de treballar per la par­ròquia”.