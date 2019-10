Els Banders eliminaran l'edat límit per formar part del cos

El cap dels agents, Miquel Rossell, ha fet una crida a la incorporació de dones a l'equip

Actualitzada 29/10/2019 a les 14:10

Redacció Andorra la Vella

El cos de Banders eliminarà l'edat límit per tal de poder formar part del cos. Així ho ha explicat el cap de banders, Miquel Rossell, durant la celebració de la festivitat del seu patró, Sant Francesc d'Assís, en un acte encapçalat pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, on també s'han celebrat els 31 anys de la creació del cos. Miquel Rossell ha exposat que a partir d'ara s'eliminarà l'edat límit per ser bander i ha fet una crida a la incorporació de dones al cos "la feina del bander no és senzilla i no és només el que es pugui un imaginar, es treballa al medi natural, la meteorologia sovint no ens acompanya. M'agradaria incorporar dos agents, som 19 efectius i només una noia, així que ens agradaria que fossin dues noies que ens puguin acompanyar".

A l'acte també s'ha fet entrega d'un xec a l'associació "Hi arribarem" dotat amb 1.322,28€, així com un reconeixement a les associacions ADN i APAPMA que treballen des de fa molts anys per a la preservació del medi ambient. Per la seva part, la ministra de Medi Ambient ha volgut destacar que la societat civil s'hauria d'implicar al màxim en matèria ambiental "i nosaltres hem volgut fer avui un signe de cara a aquestes associacions que s'han anat implicant en la defensa del nostre patrimoni natural. Des de Govern també s'ha anunciat que els banders disposaran d'una nova caserna, encara no se sap quina serà l'ubicació però ja tenen les partides pressupostàries, prop de 200.000€, abans de finalitzar la legislatura ja tindran una caserna.