Caiguda de pedres a la Portalada

Els treballs de retirada de rocs han començat aquest matí amb una excavadora dins la zona de l'esllavissada

Actualitzada 29/10/2019 a les 14:13

Redacció Andorra la Vella

Els treballs per millorar la seguretat a la Portalada han començat aquest matí, al voltant de les set hores. Un operari treballa amb una excavadora dins la zona de l'esllavissada per extreure tots els rocs que hi ha acumulats darrere els murs de protecció per tal d'evitar que aquests surtin del perímetre i malmetin les proteccions provisionals. Les tasques de retirades s'han iniciat després que el cap de setmana passat una pedra va trencar les fustes i va arribar a l'altra banda de la carretera.

La feina de retirada es controla amb la vigilància de bombers que activen una sirena d'avís cada vegada que hi ha un despreniment per alertar el conductor de l'excavadora que interrompi la feina.

