Un roc malmet les fustes de protecció a la zona de la Portalada

Govern ha ampliat les mesures de seguretat després de les purgues naturals que ha patit la muntanya amb la retirada de les pedres acumulades darrere el mur de contenció i la instal·lació d'una malla electrosoldada

Actualitzada 28/10/2019 a les 18:52

Redacció Andorra la Vella

Un roc va danyar aquest cap de setmana una part de les fustes de contenció que Govern va instal·lar com a mesura preventiva a la zona de la Portalada després de l'esllavissada del passat 10 d'agost. La pedra es va despendre del munt i va arribar a la carretera tot i que no va suposar cap perill. Tot i així, Govern ha decidit mantenir la vigilància preventiva durant tot e dia per si hi hagués algun despreniment més fort i que obligués a talla momentàniament el trànsit. Per aquest motiu Govern ha decidit augmentar les mesures de protecció a la zona de l'esllavissada amb la retirada dels rocs acumulats a la cubeta i la part interior del mur de contenció i afegir una malla electrosoldada per reforçar-lo. Els treballs serà de tres setmanes i la col·locació de la malla de dues. Per aquest motiu el trànsit en sentit nord es desplaçarà al carril central.