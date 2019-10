Set detinguts per agressions en l'àmbit domèstic

La matinada de diumenge va acabar amb un ferit durant una baralla a un local d'oci de la capital, el qual va necessitar cinc punts de sutura a la cara

Actualitzada 28/10/2019 a les 13:34

Redacció Andorra la Vella

La policia ha detingut a 7 persones durant la darrera setmana per agressions entre familiars, 5 de les quals van ser durant el cap de setmana, a banda de dur a terme una altra detenció per una baralla entre inquilins. Dimarts passat dos germans es van discutir al seu domicili d'Encamp i un d'ells, de 29 anys, va agredir l'altre. En ser detingut va mostrar una actitud desafiant i va oposar una forta resistència davant la policia. El mateix dia també van detenir a la mateixa parròquia un jove de 24 anys per amenaçar i agredir lleument a la seva mare. Pel que fa al cap de setmana, els agents van detenir la matinada de dissabte una parella de no residents per agredir-se mútuament a l'habitació de l'hotel a Escaldes-Engordany, i l'home, de 31 anys, va injuriar i resistir-se greument durant el moment de la detenció. El mateix dia a les 10.12 hores van detenir un jove de 19 anys per agredir la seva parella al domicili situat a la capital, i unes hores més tard arrestaven una dona i el seu fill per haver-se barallat al seu domicili. La policia va haver de detenir un jove resident de 18 anys i un home no resident de 31 per agredir-se mútuament arran d'una baralla entre inquilins. La matinada de diumenge va acabar amb un ferit durant una baralla a un local d'oci de la capital, el qual va necessitar cinc punts de sutura a la cara.

Pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit, els agents van detenir la matinada de divendres en una parada rutinària un home resident de 42 anys per portar una taxa de 2,44 grams d'alcohol per litre de sang. El diumenge es va saldar amb dos detinguts més de caire greu, un home resident de 33 anys per patir un accident amb danys materials portant una taxa d'1,91 grams d'alcohol per litre de sang i un home no resident de 38 anys per portar una taxa de 2,12 grams d'alcohol per litre de sang en un control rutinari. Pel que fa a la salut pública, els agents van detenir la matinada de diumenge un home resident de 25 anys per portar 2 grams de cocaïna prop d'un local d'oci d'Andorra la Vella.