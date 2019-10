Liberals tanca la llista amb SDP a Escaldes

El partit assegura que esperaven poder arribar a consensos amb Demòcrates, tal com han fet en altres parròquies

UNIÓ x Escaldes-Engordany. Aquest és el nom de la llista amb la qual Liberals d’Andorra (L’A) i Progressistes-SDP encaren les eleccions comunals del 15-D després de donar llum verda al congrés extraordinari celebrat ahir al vespre. La candidatura serà encapçalada per Higini Martínez de L’A i el número dos serà Jordi Moreno, també de Liberals. Els números tres i quatre, en canvi, seran Élisabeth Zopeti i Marc Gonzàlez, els dos d’SDP. A la llista també hi haurà independents.

L’A ha decidit optar per impulsar una llista amb SDP i independents davant la negativa del comitè de Demòcrates (DA) d’Escaldes-Engordany. En aquest

