El ministre avança que el decret que regularà el dret del pacient a tenir una segona opinió permetrà que aquesta es pugui anar a buscar a un professional de fora

Li toca posar en pràctica la via preferent, el nou circuit d’atenció sanitària que remarca i vol potenciar la figura del metge de capçalera, retornant-li la rellevància que va tenir i alhora posar en valor la feina que ha de fer un especialista. Avui, una majoria de prestadors sanitaris ja estan endollats a la història clínica compartida, eina fonamental per al bon funcionament del nou model, i a partir de l’1 de gener (amb excepcions) es penalitzarà a través del copagament el pacient que no passi primer pel capçalera.



Hi ha una estructura de metges d’atenció primària suficient per afrontar la