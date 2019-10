Gerard Alís admet complicacions per arribar a acords i formalitzar la plataforma amb Desperta Laurèdia, DA i SDP

Cap de setmana frenètic per al tancament de les llistes que concorreran a les eleccions comunals del 15 de desembre. L’escenari és especialment mogut a Sant Julià de Lòria, on ahir tot apuntava que no hi haurà manera de revalidar la llista de tots contra Unió Laurediana (UL), que va fer fortuna fa quatre anys. Podrien ser finalment quatre els rivals després que el Partit Socialdemòcrata decidís preparar una candidatura en solitari davant les dificultats per assolir acords en el marc de la plataforma que es negocia amb el moviment ciutadà Desperta Laurèdia, els Demòcrates i Progressites-SDP.

El primer secretari del