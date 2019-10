Polítics de la parròquia contraris al pacte treballen en una llista que competeixi amb la coalició de CC, DA i Liberals

Dilluns s’han de presentar les llistes a les eleccions comunals i els partits premen l’accelerador per arribar-hi a temps, encara que hi ha moltes incògnites per revelar. Una d’aquestes és a la Massana. La coalició que han tancat CC, DA i L’A dona per segur que no estarà sola i que haurà de competir amb una plataforma que, segons fonts polítiques de la parròquia, estarien elaborant persones com Robert Albós, Amadeu Rossell, Olga Gelabert o Josep Garrallà, per intentar reviure el que va ser a la seva època Moviment Massanenc.

De fet, la mateixa Gelabert va admetre ahir els contactes amb