Actualitzada 26/10/2019 a les 06:39

El ministre de la Presidència, Jordi Gallardo, va visitar el Canadà per conèixer els ecosistemes que el país nord-americà utilitza per a l’emprenedoria. Des de Mont-real, Gallardo va dir: “La creació d’aquest ecosistema a Andorra és una petició que fa temps que ens han fet arribar professionals de diversos sectors del país”. Entre els espais que va visitar hi havia el Technpoarc i el Quartier de l’Innovation.