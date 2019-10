El Col·legi respon que la seguretat social té els seus propis mecanismes de control

El Col·legi Oficial de Metges va emetre ahir un comunicat relatiu a les insinuacions realitzades per la CASS, que traslladava als facultatius la polèmica de l’avortament i afirmava que no s’investiga els volants mèdics perquè confia en el criteri professional. L’ens públic va fer aquestes declaracions en resposta a l’exposició realitzada per la magistrada Canòlic Mingorance en una delegació de l’ONU dimecres passat, en què va afirmar que la seguretat social reemborsa les interrupcions voluntàries de l’embaràs.

Al comunicat, els professionals de la sanitat afirmen que l’entitat té els seus mecanismes propis de control i inspecció per poder vetar el pagament