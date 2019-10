El Suprem ratifica la presó i la multa al líder dels 'Casuals'

Actualitzada 26/10/2019 a les 06:39

Redacció BARCELONA

El Tribunal Suprem ha confirmat les penes que l'Audiència de Barcelona va imposar al gener del 2018 a un matrimoni que, durant una dècada, va blanquejar almenys 673.299 euros amb successius i nombrosos actes d'ocultació de quantitats de diners obtingudes de la seva diversificada activitat criminal. El líder de la facció més radical dels Boixos Nois, els Casuals, R.M.L., va ser condemnat a quatre anys i mig de presó i al pagament d'una multa de 1,3 milions d'euros, i la seva dona, E.C.P., a 3 anys i 3 mesos de presó i multa d'un milió d'euros. La sentència recorreguda va ordenar el decomís dels béns i dels diners blanquejats.

La Sala Penal ha aprofitat la sentència per destacar la importància de perseguir el delicte de blanqueig de capitals per evitar que es converteixi en una activitat rendible. I adverteix que aquest delicte, executat a gran escala, pot menyscabar el sistema econòmic i afectar el bon funcionament del mercat, així com dels mecanismes financers i borsaris.

Els fets provats a la sentència ara confirmada narren l'àmplia activitat delictiva de l'home, condemnat per multitud de delictes, entre ells tràfic de drogues, robatoris violents o extorsions, entre altres. Unes activitats delictives per les quals la parella va obtenir quantitats de diners que van ser introduïdes al mercat econòmic amb successius i nombrosos actes d'ocultació. Així, la sentència detalla la constitució de societats, negocis deficitaris, compres d'immobles, de joies, de vehicles d'alta gamma, falsos premis de loteria, així com l'ingrés de 247.000 euros en comptes bancaris d'Andorra. La sentència recorreguda va considerar provat que els acusats van blanquejar 673.299 euros. La sala rebutja els recursos en considerar que els béns investigats procedien de l'àmplia activitat delictiva del condemnat.