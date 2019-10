El cap de Govern creu que l’executiu podrà destinar una part del pressupost del 2020 al projecte del recinte

El cap de Govern, Xavier Espot, va explicar a l’acte d’inauguració de la 41a Fira d’Andorra la Vella que l’executiu té prevista una partida pressupostària per al 2020 per dur a terme el projecte del recinte multifuncional, un espai, que segons Espot, seria un lloc d’acollida per esdeveniments com la fira o el Cirque du Soleil, com també per esdeveniments esportius. En aquest sentit, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar que des del comú estan disposats a treballar amb el Govern per fer efectiu el projecte oferint, entre altres aspectes, diversos espais de la parròquia que