La Seguretat Social afirma que no reemborsa avortaments però no investiga els actes mèdics perquè confia en els professionals

La CASS va traslladar ahir als metges la responsabilitat sobre els actes mèdics. Ho va dir en resposta a les declaracions de la batlle Mingorance, a la seu de l’ONU, on va afirmar que l’ens públic reemborsava les interrupcions voluntàries d’embaràs.

A més a més, l’ens públic va afirmar que no investiga els volants mèdics perquè confia en el criteri dels professionals. Però també van deixar clar que des dels seus fons no es paga cap aturada de l’embaràs voluntària. El que sí que es reemborsa són els avortaments per causes mèdiques i fins a 180 dies de gestació.

Qüestionades pel seguiment