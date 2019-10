La ministra de Turisme assegura que hi ha tres possibles espais de titularitat pública i privada

La ministra de Turisme, Verònica Canals va manifestar en la presentació de la setena edició de l’Andorra Shopping Festival que hi haurà Cirque du Soleil de cara a l’estiu vinent si troben una ubicació per poder portar l’espectacle. A hores d’ara assegura que s’estan negociant diverses zones de titularitat pública, com també privada. Els possibles espais podrien estar ubicats al nucli urbà d’Andorra la Vella.

En total, segons la ministra, hi hauria tres espais a la capital com a possibles terrenys per a l’espectacle. Segons ha pogut saber el Diari, el primer dels espais que es podrien estar negociant es troba