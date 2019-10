Actualitzada 25/10/2019 a les 06:45

El grup municipal de Compromís X La Seu creu que el tall a la carretera entre Andorra i la Seu d’Urgell del 20 d’octubre, com a protesta per la sentència dels presos independentistes, ha de garantir el dret a vaga sense provocar perjudicis econòmics “tan importants com és l’estrangulació de l’entrada al Principat”.