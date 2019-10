La llista no està completa, falten els liberals i la representant de Progressistes-SDP ocuparà el cinquè lloc de la candidatura

La comissió electoral dels demòcrates a Andorra la Vella ha estat la primera a tancar parcialment i anunciar la llista que concorrerà a les comunals juntament amb Liberals i SDP. La candidatura va ser validada ahir i, com ja va avançar aquest rotatiu, Conxita Marsol ha optat per David Astrié com a segon, actual conseller de Medi Ambient i Innovació. La cònsol s’ha debatut aquests dies entre Astrié o el cònsol menor, Miquel Canturri, que va substituir Marc Pons quan es va presentar a les eleccions generals i que ara ocupa el càrrec de secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana.

