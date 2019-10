Salut retira unes salsitxes alemanyes per listeriosi

El ministeri recomana tornar els productes de la marca Wilke al punt de venda tot i que actualment no s'ha detectat cap cas d'intoxicació a Andorra

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha retirat del mercat les salsitxes de Frankfurt, Bockwurst i productes similars de l'empresa Wilke. Com a mesura de precaució s'ha decidit retirar tots els productes que tinguin la identificació DE EV 203 EG en el segell oval adjunt. L'avís s'ha rebut a través del sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos de la Unió europea per la possible presència de listèria que hauria provocat un brot de toxiinfecció a Alemanya. Actualment el ministeri de Salut no té constància de cap persona a Andorra afectada per aquest bacteri però es recomana que les persones que tinguin aquest producte s'abstinguin de consumir-lo i el retorni al punt de venda.