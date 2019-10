Nou funcionaris tenen permís del Govern per exercir una segona feina

Set de l’àmbit de federacions o clubs, un de l’universitari i un altre de l’empresa privada

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Govern ha autoritzat de moment aquesta legislatura que nou funcionaris exerceixin una segona feina. En total, han estat deu els treballadors públics que han demanat a l’executiu poder dur a terme una segona activitat professional. A part dels nou que ja estan autoritzats a fer-ho, hi ha un desè funcionari que està pendent que es resolgui la demanda. Dels nou treballadors públics autoritzats, set van fer la petició per exercir una segona feina en l’àmbit de les federacions o els clubs esportius, un en l’àmbit de l’ensenyament superior i un altre en el de l’empresa privada.

Aquestes dades formen part de la resposta parlamentària que el cap de Govern, Xavier Espot, dona a la pregunta realitzada pels consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata relativa a la situació de l’exsecretari d’Estat d’Economia Salustià Chato. Espot defensa l’actuació de l’executiu en l’afer que va provocar el cessament de Chato, que va ser apartat del càrrec després de seguir fent tasques remunerades a la Federació Andorrana de Futbol, tot i que s’havia compromès a no fer-ho abans de ser nomenat.

Respecte al fet que els àrbitres esportius estiguin exempts de cotitzar a la CASS, l’executiu respon que és una decisió que es va adoptar l’any 2015 aproximadament i que s’hauria optat per eximir de cotització de la CASS els àrbitres, ja que formen part d’un cos que requereix ser independent per portar a terme convenientment les seves tasques, la qual cosa podia ser posada en dubte si se’ls cotitzava per part d’un club o una federació. De la mateixa manera, en aquell moment es va considerar que tampoc era una opció raonable obligar els àrbitres a esdevenir treballadors per compte propi.

Preguntat per què no s’ha regulat encara aquesta qüestió, el Govern admet que desconeix per quin motiu no s’ha desenvolupat encara el règim de cotització dels àrbitres, però es compromet a treballar-hi sense demora. L’executiu recorda que els àrbitres són l’única activitat econòmica que té aquest tractament específic i que en el cas que un funcionari-àrbitre es lesionés exercint aquesta activitat, la CASS es faria càrrec de la cobertura sanitària en ser un assegurat d’aquesta institució com a treballador públic. En aquesta situació, diu el Govern a la resposta, l’assegurat tindria la mateixa cobertura que qualsevol altre que es lesionés fora de la seva jornada laboral.