Jover dona un toc d'atenció per la renda variable de BPA

Actualitzada 24/10/2019 a les 06:47

CONFIANÇA EN L'AEROPORT DE LA SEU EL 2020

El Govern creu que el resultat de les proves dutes a terme a l’aeroport de la Seu d’Urgell el mes de setembre passat són satisfactòries i que suposen un salt qualitatiu per a l’obertura de l’aeroport l’abril del 2020, tal com es va fixar en el calendari. De totes maneres, l’executiu considera que s’ha d’avançar en els treballs com, per exemple, fer arribar l’informe oficial de les proves.

L’ens també considera que el projecte de l’aeroport intern pot ser un projecte complementari al de la Seu, tot i que assegura que és un projecte que està en fase preliminar.

Així, el Govern creu que la cooperació entre l’Estat espanyol i l’andorrà ha estat positiva i que els terminis establerts no s’haurien d’endarrerir.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del Govern i titular de la cartera de Finances, Eric Jover, va parlar sobre l’estat en què es troba el traspàs dels fons que l’antiga BPA tenia a Credit Suisse, cap a Vall Banc.Aquests fons eren productes estrictament de renda variable i el seu traspàs va ser deturat per mandat judicial. Malgrat que els efectes de la Batllia ja van ser aixecats fa quatre mesos, el traspàs de fons continua sense realitzar-se.El ministre de Finances va expressar la seva “preocupació” per la lentitud amb què s’estan fent aquestes gestions que, tot i reconèixer que poden ser molt complexes, considerava que s’haurien d’haver fet. Jover també va admetre que aquesta preocupació l’havia traslladat a l’AREB, l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries, creada arran del cas BPA.En el mateix consell de ministres es va aprovar treure a concurs públic nacional una millora del refugi del Comapedrosa, que inclouria unes dutxes, convertir l’espai en més eficient i uns vàters secs. També es va tirar endavant la licitació de 600 audioguies, amb caràcter d’urgència, a petició de la ministra Riva, i l’augment de l’IPC en la subvenció que s’atorga als forfets de l’esquí escolar.