Govern treu a concurs la gestió dels helicòpters per disposar d'un segon aparell

Actualitzada 24/10/2019 a les 06:44

L’executiu va treure ahir a concurs la gestió dels helicòpters de salvament després de rescindir el contracte amb l’empresa Heliand, que en teoria s’havia d’allargar fins al 2022. El motiu és disposar d’un segon aparell que permeti atendre dos focus d’emergència alhora. Ara, per exemple, si s’ha de traslladar un ferit a l’estranger l’aparell pot trigar més de dues hores per fer el viatge d’anada i tornada, deixant altres necessitats desateses.

Així doncs, el plec de bases publicat pel Govern exigeix que l’empresa que liciti el servei disposi de dos aparells al país. A més, per participar en el concurs, el licitador ha d’adjuntar-hi una fiança provisional de 37.505,86 euros, que es retornarà en cas de no ser l’empresa que finalment liciti el servei.

La valoració de les ofertes tindrà en compte el preu amb la inclusió d’un mínim de 245 hores de vol anuals, que representa el 40% de la puntuació, l’organització i experiència adquirida per les companyies en els darrers 10 anys, amb un 20%, el lloc d’aterratge permanent i característiques dels aparells, amb un 15% cadascuna, i l’hangar, amb un 10%. L’últim dia per presentar les candidatures és el 21 de novembre.