Els Coprínceps atorguen l'indult de 6 mesos a penes de presó per delictes menors

Actualitzada 24/10/2019 a les 06:44

Els dos Coprínceps, després de la visita del mes de setembre passat, van decidir adoptar una disposició de gràcia atorgant un indult de sis mesos per a les penes de presó per delictes o contravencions penals comesos en data anterior al 13 de setembre del 2019. Aquest indult, però, no s’aplica en tots els delictes, sinó que aquells que es puguin considerar majors com, per exemple, delictes contra la vida, delictes de terrorisme o de blanqueig de diners, queden exclosos d’aquesta decisió presa pels dos Coprínceps. Aquest indult també es valora en funció de la conducta habitual dels presos dins del centre penitenciari o els delinqüents reincidents.

A hores d’ara el Tribunal de Corts hi està treballant i s’està notificant l’indult als presos que tenen sentència ferma i en el cas dels pendents per sentència, s’aplicaria l’indult a les penes. També es desconeix el nombre total de persones beneficiàries.