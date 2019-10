Andorra Telecom finalitza els canvis a la TDT Andorra Telecom finalitza els canvis a la TDT Fernando Galindo

Actualitzada 24/10/2019 a les 06:43

Les actuacions en els repetidors de la TDT per part d’Andorra Telecom van finalitzar. La parapública va fer un total de tretze intervencions. Amb aquesta operació es compleixen els requisits de la Unió Internacional de Telecomunicacions per tal d’alliberar l’espectre necessari per al desplegament del 5 G. També es va incloure el senyal d’Andorra Televisió en alta definició.