La Fundació Tutelar nomena Salvadó com a nou gerent

L'entitat també incorpora Josep Rodríguez com a president del patronat

Actualitzada 23/10/2019 a les 19:41

Redacció Andorra la Vella

La Fundació Privada Tutelar ha incorporat a l'expresident de l'INAF, Carles Salvadó, com a nou gerent de l'entitat i Josep Rodríguez com a nou president del patronat. Les dues incorporacions tenen una àmplia trajectòria en el món financer i social i, segons la Fundació, "inicien aquesta nova etapa amb ganes de seguir donant resposta als futurs reptes de l'ens". La resta de càrrecs es mantenen. Simon Binsted segueix com a secretari del patronat, Carles Areny com a representant dels cònsols, Joan Carles Rodríguez Miñana per a la cambra de Notaris i Esther Puigcercós com a representant de l'Associació de Bancs d'Andorra. Així mateix a la vicepresidència segueix el ministre d'Afers Socials, Habitatge i Voluntariat, Victor Filloy, i el titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, com a representant del Govern en el Patronat.