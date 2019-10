Les dues garanteixen la continuïtat de Ciutadans Compromesos, que vol assegurar-se els dos primers llocs de la candidatura

La Massana i Sant Julià de Lòria són les dues parròquies més complicades a l’hora de tancar aliances i noms. Només cal recordar unes passades eleccions en què a la Massana es va guanyar per un sol vot. Aquest cop l’escenari és diferent i Ciutadans Compromesos (CC) du ara mateix la vareta de comandament, però necessita del suport d’altres forces, sobretot per evitar competència electoral.

Encara que en el discurs oficial es limita a parlar de negociacions i pactes i eludeix els noms, el cert és que CC s’ha reservat els dos primers llocs de la candidatura per garantir un projecte