La fiscalia demana 4 anys condicionals per al 'Rambo de la Cerdanya'

La defensa de Martí Cots ha demanat l'absolució perquè considera que no s'han provat els delictes de blanqueig, furt i accés il·lícit a casa habitada

Actualitzada 23/10/2019 a les 17:48

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha jutjat aquest matí Martí Cots, conegut com Ramonet Pi o el Rambo de la Cerdanya, per un delicte de blanqueig de capitals, furt i accés il·lícit a casa habitada pels quals la fiscalia demana una pena de 4 anys de presó condicional o 15 anys d'expulsió i 30.000 euros de multa. La defensa demana l'absolució de Cots i un any d'ingrès a un centre psiquiàtric perquè ha destacat que pateix una psicopatia greu reconeguda per dos perits. El lletrat ha sol·licitat que en el cas que no sigui absolt sigui expulsat durant 10 anys del país i que es faci per la frontera francoandorrana, ja que tot i que no ho ha comentat, Cots està reclamat per la justícia a Espanya, on acumula diversos fets delictius des dels anys noranta.

El judici es remunta a la detenció del Rambo de la Cerdanya que va tenir lloc el 22 de desembre passat a un hotel d'Encamp amb 17.000 euros, un rifle i pistoles de fogueig i on hauria arribat després de robar els diners a un hotel de la Masella. L'acusació pública considera que Martí Cots havia vingut al país a blanquejar els diners del botí del robatori i la defensa rebutja que aquests diners puguin ser de procedència il·lícita i el delicte d'accés a casa habitada que se li imputa perquè sosté que no hi ha cap prova que el situï al lloc dels fets.

L'advocat ha ressaltat que Cots pateix una esquizofrènia paranoide amb trets antisocials de la qual no pot ser tractat a Andorra perquè no hi ha un centre on se li pugui internar per donar-li aquesta atenció i el psiquiatra del centre penitenciari ha explicat que la presó de la Comella, on resta des del desembre passat, no té les condicions per atendre'l. El Rambo de la Cerdanya ha mostrat una actitud de superioritat i amenaçant durant part de la vista d'aquest matí amb interrupcions a les intervencions feien les parts i comentaris en veu alta.