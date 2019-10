Govern i empresaris situen l'economia circular a l'agenda

La ministra Calvó proposa una llei per a final del 2020 i els agents econòmics demanen un distintiu

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, va expressar que “s’està treballant un projecte de llei que pot estar enllestit el darrer trimestre del 2020” sobre economia circular. Més enllà de l’anunci i d’expressar la importància de la col·laboració entre el Govern i la Confederació Empresarial o l’Associació de Gestors de Residus, la ministra no va concretar res més.

A qüestions sobre quin impacte tindrien per als andorrans els canvis que provoca l’entrada de polítiques sobre la base de l’economia circular, Calvó va dir que “hi ha un procés participatiu on els ciutadans ens marcaran fins on volen arribar”. La ministra