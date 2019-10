El PS vol que l'anglès ja sigui vehicular al sistema andorrà

El grup assegura haver rebut queixes de manca de nivell del professorat

El Partit Socialdemòcrata (PS) defensa que l’Escola andorrana hauria de tenir l’anglès com a llengua vehicular i no tan sols l’assignatura com a tal. A més, assegura que haurien rebut queixes amb relació a la manca de nivell per part d’alguns professors que imparteixen l’assignatura. Per contra, Ester Vilarrubla, ministra d’Educació, va dir en compareixença a l’inici del curs escolar que s’estan fent esforços perquè l'anglès pugui ser llengua vehicular tan aviat com sigui possible.

De fet, Vilarrubla va explicar que el curs passat es van destinar gairebé 22.000 euros a formació per als docents, per tal que el professorat assoleixi