L’executiu respon a l’ens que no farà cap canvi que alteri el règim polític de Coprincipat parlamentari

El Govern respondrà avui a la seu de les Nacions Unides a Ginebra a les qüestions del Comitè per a l’eliminació de la discriminació contra la dona sorgides arran del quart informe periòdic del Principat. L’executiu tancarà la porta a tota opció de canviar la legislació per despenalitzar l’avortament. El comitè de l’ONU demana al Govern informació sobre les mesures i decisions adoptades, inclòs el calendari d’aplicació, per despenalitzar l’avortament en tots els casos i legalitzar la inter­rupció voluntària de l’embaràs en casos de violació, incest, risc per a la salut física o mental de la dona embarassada i malformació