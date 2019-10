Quatre detinguts per discussions en locals d'oci nocturn

Un arrestat com a presumpte autor de dues agressions, una amb un esprai de defensa

La policia va detenir quatre persones la matinada de diumenge passat per diverses discussions i baralles a diferents locals d’oci nocturn. En total, el cos de policia va procedir a la detenció de 21 persones durant la darrera setmana. Un dels arrestats va ser controlat com a presumpte autor de dues agressions al Pas de la Casa, un home no resident de 24 anys al qual s’acusa d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, integritat física i moral. Una de les dues agressions que va realitzar el detingut la va dur a terme amb un esprai de defensa.

Els altres episodis violents