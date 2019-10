Les estacions preveuen un creixement del 5% en la venda de forfets la propera temporada

Pal-Arinsal i Grandvalira inverteixen 16 milions per a la temporada d'hivern Els presidents de les estacions a la presentació de les principals novetats de la temporada 2019-20 Fernando Galindo

Actualitzada 22/10/2019 a les 14:18

Redacció Andorra la Vella

Les estacions d'esquí han presentat la temporada 2019-2020 amb una inversió de 16 milions d'euros i preveuen un creixement del 5% en la venda de forfets la propera temporada. Així ho han explicat el director de Grandvalira, Alfonso Torreño, el director general de Pal Arinsal, Josep Martisella, i el director de Vallnord Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, a la presentació de les principals novetats de la temporada 2019-20. Grandvalira, que iniciarà temporada el 30 de novembre i finalitzaran el 13 d'abril, inverteix 13 milions d'euros en la creació de noves infraestructures, innovació tecnològica i millora de serveis de l'Escola d'Esquí i Snowboard. Una de les novetats és que Ordino Arcalís s’integra de ple a Grandvalira, tot i que l’estació ordinenca continua en paral·lel amb la seva activitat comercial i ofereix un forfet de temporada propi. La combinació de les dues estacions ofereix als esquiadors un total de 240 km i un volum de visitants que preveu superar els dos milions de forfets venuts. Torreño ha explicat que s'ha desenvolupat un nou web més navegable, s'han incorporat noves utilitats a la app i un nou forfait recarregable, "a partir d'ara permetrà fer reserves online als restaurants, ja que els clients es trobaven amb problemes en segons quins punts de la temporada, i controlar les places lliures als aparcaments. Aquest any no arribarem a tots els pàrquings, però es preveu fer-ho la temporada que ve". Grandvalira estrena un nou sector d’entrada al domini, el sector Peretol, situat 1.960m d’altitud a Bordes d’Envalira, donant accés mitjançant el telecadira del Pla de les Pedres i descongestionant així el telecadira de Cubil. Paral·lelament, l’estació també ha instal·lat 3 teleesquís i ha construït un pàrquing soterrat 4 nivells amb un total de 450 places, a peu de la plataforma esquiable que sobrevola el riu Valira. L'aparcament serà gratuït pels usuaris amb forfet de temporada de Grandvalira i pels esquiadors amb el forfet de dia de les 8h a les 18h. Arcalís estrena una nova pista vermella (El Clot) amb 500 metres de llargada.

Pel que fa a Vallnord Pal-Arinsal, s'ha fet una inversió de 3 milions d'euros per a la nova temporada. Ajona ha comentat que, més que novetats, continuen amb la inversió, "els dos últims anys hem invertit en coses molt visibles pel mercat, com són el teleesquí i telecabina i l'ampliació i reforç de la instal·lació de neu. Aquest any reforcem tot això. Hi haurà també inversió a escala de neu, de restauració i tindrem un parc de màquines totalment renovat".