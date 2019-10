Govern reforça la vigilància a la Portalada per les fortes pluges

Agents de bombers i de la policia controlaran el pas de vehicles en la zona de l'esllavissada del Punt de Trobada

Actualitzada 22/10/2019 a les 12:01

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha decidit incrementar les mesures de control a la zona de l'esllavissada de la Portalada de Sant Julià avui i demà per l'alerta de pluges intenses que s'esperen al Principat, segons ha informat en un comunicat.

Els ministeris d'Interior i Ordenament Territorial han acordat com accions preventives destinar efectius dels bombers i de la policia per controlar el pas dels vehicles així com el tancament de l'aparcament situat davant del Punt de Trobada. El pàrquing interior del centre comercial obrirà amb total normalitat i aquest protocol de vigilància preventiva no afectarà a la circulació.

Les precipitacions podrien accelerar petites esllavissades "que no arribaran a la carretera gràcies als elements de protecció instal·lats a la zona" ha explicat el Govern.