Govern obre la convocatòria per als ajuts a l'habitatge de lloguer per al 2020

Govern va acordar obrir la convocatòria per atorgar els ajuts per a l’habitatge de lloguer per a l’exercici del 2020. Les sol·licituds s’han d’adreçar, degudament formalitzades i acompanyades de la documentació corresponent, al servei de Tràmits del Govern. El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar ahir i finalitza el 22 de novembre del 2019, ambdós inclosos. L’objectiu dels ajuts per a l’habitatge de lloguer és col·laborar en el pagament del lloguer de les persones i les unitats familiars de convivència que compleixin els requisits establerts. Es considera que la persona destinatària de l’ajuda reuneix els requisits de